Rodina Gondášovcov má ťažké srdce na otca slávneho futbalistu: Mstia sa Hamšíkovci pre obchodné spory na dieťati?

O otcovi kapitána slovenskej reprezentácie Mareka Hamšíka (34) Richardovi je známe, že sa počas profesionálnej kariéry svojho syna stará a zveľaďuje svoj majetok.

Ako to už v podnikaní býva, medzi dospelými sa vyskytnú aj nezhody, ale v žiadnom prípade by na to nemalo doplatiť dieťa, ako sa to malo stať v spore rodiny Hamšíkovcov a Gondášovcov. Obe strany spája podielnictvo v najväčšom zábavnom parku na Slovensku Bounce Park v Banskej Bystrici.

Myšlienku a návrh vytvoriť najväčší zábavný park pre deti pripravila v období od septembra 2019 do februára 2020 popri svojom zamestnaní Veronika Gondášová, ktorej bol pri všetkom nápomocný jej manžel Ján. Keďže išlo o finančne náročný projekt, rodina oslovila Richarda Hamšíka, ktorého už v tom čase poznali z futbalového prostredia, či by nechceli byť obchodnými partnermi v multifunkčnom parku. „Dohodli sme sa, že založíme spoločnosť BOUNCE PARK, v ktorej bude mať 50-percentný podiel HAMAR 17, s. r. o., a rovnaký podiel naša VJG Group, s. r. o.,“ povedala pre Nový Čas autorka projektu Veronika Gondášová. Slovenský reprezentant požičal BOUNCE PARKU 3,4 milióna eur s tým, že podľa podpísanej dohody mal BOUNCE PARK splácať len polovicu dlžnej sumy v mesačnej splátke úveru.

Naštrbené vzťahy

„Pred otvorením prevádzky nás Richard Hamšík spolu s právnikom dotlačili k tomu, aby sme podpísali dodatok, v ktorom sa uvedie splátka celej požičanej sumy, a tým sa splátka mesačného úveru navýšila dvojnásobne. Nátlaky zo strany Hamšíkovcov naše obchodné vzťahy naštrbili, pričom je dôležité uviesť, že o celý chod prevádzky, ktorá je veľmi úspešná, sme sa starali iba my s manželom. Hamšíkovci poskytli iba peniaze,“ pokračovala pani Gondášová, ktorú s manželom medzitým chceli vyhodiť z pracovného pomeru, ale ako konateľ s tým nesúhlasila. „Hamšíkovci sa násilným spôsobom zmocnili vedenia spoločnosti a bezplatne nám chcú prevziať náš podiel,“ posťažovala sa Gondášová.

Obeťou je syn?

Podľa nej však vrcholom sporu je fakt, že Richard Hamšík doň zatiahol ich dvanásťročného syna Jakuba, talentovaného futbalistu, ktorý hrával v klube JUPIE Podlavice v kategórii U-14. „Pán Hamšík ako konateľ klubu mu zakázal hrávať a trénovať. Hneď sme oslovili Duklu Banská Bystrica, ktorá o syna okamžite prejavila veľký záujem, avšak nemôže nastúpiť. Papierovo ho JUPIE bude držať do1. 7. tohto roka, a tak dva mesiace nebude môcť nikde trénovať ani hrávať. Takto bezcitne môže nevinnému dieťaťu ublížiť iba človek, ktorý si myslí, že má moc nad všetkým. Takéto hrubé zaobchádzanie a trestanie dieťaťa nemôže ostať nepovšimnuté,“ uzavrela Veronika Gondášová.

Richard Hamšík malého futbalistu nevyhodil: Ľutujem, že som tú rodinu stretol

Nič nie je iba čierne, alebo biele. Podľa Richarda Hamšíka bol deň, keď sa spolu so synom Marekom stretli s rodinou Gondášovcov jedným z tých najhorších v živote a ľutujú, že ich majú dodnes na krku. K situácii ohľadom podielnictva sa kvôli sporom, ktoré smerujú na súd nechcel veľmi vyjadrovať a k ublíženiu ich synovi Jakubovi má iný názor, ako druhá strana.

Richard Hamšík, ktorého rodina Gondášova obvinila kvôli sporom v biznise z osobnej pomsty ich synovi Jakubovi si tiež nedával servítku pred ústa ak k obvineniam sa vyjadril prostredníctvom Nového Času.

"Bol to najhorší deň, keď sme sa s Marekom s touto rodinou stretli. K situácii ohľadom Bounce Parku sa nebudem vzhľadom k tomu, že Gondášovci to dotiahli až k právnikom a pred súd veľmi vyjadrovať, pretože nechcem mariť súdne spory. Poviem len jednu vec, keď vám niekto bezúročne požičia 1,7 milióna eur a druhá strana si neplní záväzky tak žiadame vzdanie sa 50 percentného podielu. Verím v slovenské súdnictvo a pravda sa napokon ukáže. A čo sa týka futbalu, Gondášovci vedia veľmi kvetnato opisovať situácie ako je ublížené ich synovi. Aj oni týmto medializovaním ubližujú môjmu synovi a je to teda ruka v ruke. Nemôžeme mať predsa v klube chlapca, ktorého rodičia sa chcú súdiť s mojím synom. Ale v konečnom dôsledku som ho z klubu nevyhodil, rodičom som mailom oznámil, že sa môže naďalej pripravovať s U - 15 B a od 1.7. 2022 s ním klub neráta a môže si bezplatne hľadať nové pôsobisko," povedal Richard Hamšík.