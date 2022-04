Veľkonočné tradície sú späť aj so známymi tvárami: V Malage sa do procesie zapojil Antonio Banderas!

Končiace sa covidové obmedzenia v Španielsku znamenajú jediné - veľkonočné tradície sú späť aj so starými známymi tvárami.

Nakoľko boli veľkonočné procesie počas posledných dvoch rokov kvôli pandémii zrušené, veriaci netrpezlivo očakávali ich návrat práve na tohtoročnú Kvetnú nedeľu. Sprievod „Lágrimas y Favores“ 10. apríla v španielskej Malage opäť nesklamal a zúčastnil sa ho aj herec Antonio Banderas.

Sviatočné obdobie, ktoré trvá až do Veľkej noci 17. apríla, je časom, kedy sa v tejto krajine tradične schádzajú obrovské davy ľudí, aby sledovali prepracované procesie, píše portál The Local ES. Prehliadky organizované bratstvami predstavujú desiatky ľudí oblečených v náboženských tunikách a charakteristických špicatých kapucniach a prepracovaných plavidlách so sochami Ježiša a Panny Márie. Niektoré z procesií sú staré stovky rokov.