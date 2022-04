Utrpenie preživšieho z tragédie na Aljaške: David videl umierať Kellnera († 56), nepredstaviteľné muky po záchrane

Je to už vyše roka, čo pri nehode na Aljaške zomrel najbohatší Čech Petr Kellner († 56) a ďalší štyria ľudia. Podľa posledných informácií mal práve Kellner po nehode stále žiť. Zomrel, kým dorazila pomoc, píše český Blesk.

Jediný preživší z tragédie, snowboardista David Horváth (49), ktorý bol zasypaný snehom a utrpel vážne zranenia, mal podľa jeho právničky vidieť umierať kamaráta Kellnera. Čo sa presne udialo osudného 27. marca 2021 a prečo vrtuľník havaroval, nie je podľa Blesku dodnes jasné.

Portál Anchorage Daily News v týchto dňoch informoval, že okrem Horvátha mali bezprostredne žiť po nehode aj Kellner a sprievodca Harms. Podľa webu pochádzajú nové informácie z dvoch žalôb podaných na spoločnosť prevádzkujúcu zrútený vrtuľník. Z dokumentov však nemá byť isté, či by mali Kellner a Harms šancu prežiť, ak by záchrana prebehla rýchlejšie, uvádza Blesk. Spoločnosť Soloy záchranárov o nehode informovala až 2,5 h po havárii, lebo sa pri náraze nespustil núdzový lokalizačný maják. Zdravotníci tak neboli schopní dostať sa k miestu tragédie skôr, svoje urobili aj nepriaznivé podmienky. Keď dorazili, mali nájsť jediného preživšieho, a to Horvátha.

David Horváth bol jedným z tých, ktorí podali žalobu na spoločnosť Soloy a jeho americká právnička Tracey Knutson súdu detailne opísala, čo zažíval počas čakania na záchranu. Horváth mal byť uväznený v zničenom vrtuľníku, ktorý bol plný snehu, paliva a krvi. Čech potom strávil viac ako týždeň v rukách zdravotníkov, pričom bol 4 dni vo vážnom stave a podľa právničky utrpel zlomeniny rebier a mal vykĺbené obe kolená. Lekári mu tiež amputovali všetky prsty na ľavej ruke a niekoľko prstov na pravej kvôli nekróze, ktorú spôsobil mráz, dodáva Blesk. „Okrem traumy z bezprostrednej smrti dvoch členov jeho skupiny a pilota, pán Horváth trpel aj tým, že počas čakania na záchranu videl umierať ďalších dvoch kamarátov,“ uviedla podľa českého denníka v žalobe Horváthova právnička.