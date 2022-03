Láska princa z Popolušky prežíva nepríjemné chvíle: Trávničkova manželka sa trápi s covidom

Covid dostihol aj Moniku Trávničkovú (36). Manželka herca Pavla Trávnička (71) leží podľa svojich slov kvôli covidu ako lazár.

„Dnes bolo tak krásne a ja ležím s covidom ako lazár a spím a spím,“ uviedla na sociálnych sieťach Monika Trávníčková. Ako dodáva český Blesk, už-už myslela, že tomuto ochoreniu unikne, no nepodarilo sa jej to ani po dvoch dávkach očkovania. „Pevne verím, že o pár dní budem zase svieža ako rybička. Áno, zdravie je bohatstvo, tak si ho chráňme,“ dodala. Fanúšikovia i blízki jej prajú skoré uzdravenie a radia, aby ho v žiadnom prípade nepodceňovala a neuponáhľala to, pretože zdravie je tá najväčšia cennosť.