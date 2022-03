Príbeh, ktorý v uplynulých dňoch hýbal Slovenskom, neušiel ani svetovým celebritám. Status našej polície o osude 11-ročného chlapca z Ukrajiny zdieľala na svojom Instagrame aj influencerka a známa celebrita Khloé Kardashian.

Jej instagramový účet je podľa polície s viac ako 224 000 000 fanúšikmi 10. najsledovanejší na svete a za podobné zdieľania sú sadzby okolo milióna dolárov. Kardashianka do svojich príbehov pridala príspevok preložený do angličtiny. "Veríme, že tento krok pritiahne záujem bohatých jednotlivcov a organizácií, ktoré reálne pomôžu utečencom z Ukrajiny a nezostane to len pri zdieľaných statusoch," uviedli muži zákona na sociálnych sieťach.