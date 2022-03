Krásne gesto režisérov Svěrákovcov: Otec Zdeněk a syn Jan ubytovali rodinu z Ukrajiny

Hoci režisér Jan Svěrák (57) aktuálne promuje nový film, kde po piatich rokov postavil pred kameru svojho otca Zdeňka (85), neignoruje ani súčasné problémy s utečencami. Obaja doma ubytovali rodinu z Ukrajiny.

Čo-to o pomoci pre rodinu v núdzi prezradil Jan českému Blesku na premiére filmu Betlehemské svetlo v pražskej Lucerne, kam dorazila jeho početná rodina. Jan Svěrák s otcom sa podľa informácií denníka rozhodli vzdať sa svojich pracovní v dome a ubytovať tam utečencov z Ukrajiny. „Býva u nás mamička s malým synom. Varíme im a zvykáme si. Sú tam iba týždeň, takže je to veľmi čerstvé. To, že sa musíte trochu obmedziť, vám prináša pocit, že niečo robíte, že nesedíme za stolom a nezúfame,“ cituje denník Blesk režiséra, ktorý aj so slávnym otcom urobil veľké gesto pre rodinu v núdzi.