Zuzanita z Take Me Out sa pleskla po vačku: Mastná suma za nový zadok, ako si naň zarobila?

Poriadne sa pleskla po vačku! Zuzanita zo šou Take Me Out posledné týždne pridávala fotky zo Španielska, kam sa vybrala kvôli zväčšeniu zadku.

Cenu vytúženého pozadia prezradila zvedavým fanúšikom už na začiatku pobytu, pričom v nej mali byť zarátané služby špecialistu a nadštandardná zdravotná starostlivosť. Hviezda šou Take Me Out ukázala drastickú premenu: Zuzanita teraz konkuruje Kardashianke "Áno, moja plastická operácia bola síce drahá, ale poctivo som si na ňu zarobila sociálnymi sieťami a dokonca som kvôli tomu pracovala aj v jednej nemenovanej podzemnej garáži obchodného centa, kde bol hluk, výpary z výfukov a žiadne okno s výhľadom na denné svetlo. Tí, čo som nou pracovali alebo boli mojimi zákazníkmi, môžu potvrdiť, že som usilovne pracovala a vďaka tomu nabrala ďalšie životné a pracovné skúsenosti," dušuje sa blondínka na Instagrame. Ľuďom, ktorí sa zaujímali o cenu jej pobytu a zákroku, bez okolkov uviedla, že ju to stálo dokopy cca 15-tisíc eur!