Pozvanie, aké sa neodmieta? Milovníčky legendárnej telenovely Divoký angel si prídu na svoje!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hviezda Divokého anjela zavítala na Slovensko! Ako uvádza na sociálnej sieti TV Markíza, do nášho hlavného mesta pricestoval argentínsky herec Facundo Arana (49).

Čo priviedlo hviezdu na Slovensko? "Facundo prijal pozvanie televízie Markíza a objaví sa ako špeciálny hosť v jednej z epizód obľúbenej šou 2 na 1. Bude obrovským a tajným prekvapením pre niekoho, kto by v živote nečakal, že by sa s ním mohol stretnúť," odkazuje televízia netrpezlivým divákom. Čo myslíte, o koho by mohlo ísť?