Magda takmer uverila podvodníkovi, teraz varuje ostatných: Falošný vojenský lekár chcel moju lásku a 5 000 €

Za sľubom o veľkej láske podvodník! Magda (68) z Bratislavy nedávno ovdovela, a tak si krátila čas na sociálnej sieti. Asi pred mesiacom si všimla správu od sympatického muža, ktorý sa predstavil ako Michael Scott.

Napísal, že je rovnako vdovec a má jedného syna. Zo zvedavosti mu odpísala. Postupne získal jej súkromné číslo a komunikácia pokračovala cez WhatsApp. Každý deň sa pýtal, čo Magda robí, aký má deň a nešetril komplimentmi. Po dvoch týždňoch intenzívnej konverzácie začal plánovať cestu na Slovensko. Malo to však háčik, ktorý by Magdu vyšiel poriadne draho...

Pani Magda je spoločenský typ a rada komunikuje. Preto nie je prekvapivé, že mužovi odpísala. Tvrdil, že pracuje ako lekár v Damasku v Sýrii pre americkú armádu, má jedného syna a žena mu zomrela na rakovinu. „Písala som mu len tak, keď som mala čas, a to väčšinou v krátkosti, on na to celé romány,“ povedala Magda. Neskôr sa jej vyznal, že sa do nej zaľúbil a plánuje s ňou život na Slovensku, a dodal, že jeho mama pochádza z Rakúska, kde majú dom.

Michael nemal problém ani s vekovým rozdielom. „Povedal, že má 58 rokov. Vek vraj preňho nie je dôležitý a budeme žiť život, aký sme si priali. Potom začal tvrdiť, že chce prísť za mnou, že som jeho láska, ale musí ho vymeniť iný lekár, a to bude niečo stáť. On sa však v Damasku nevie dostať k svojmu bankovému účtu, a tak ma prosí o finančnú pomoc, že mi to vráti a nikdy ma nesklame. Vraj to nebolo preňho, ale pre generála,“ dodala Magda.

Hneď jej to prišlo divné a zdôverila sa známym. „Bolo mi jasné, že chce odo mňa len vymámiť peniaze, pretože americká armáda takto nefunguje. Chcel najprv 5-tisíc eur a nakoniec sme skončili na 2 500,“ odhalila Magda, ktorá si s ním písala potom už len zo zábavy. „Synovec aj ja s kamarátkami sme mu skúšali volať, lebo sme ho chceli vidieť cez kameru. Nikdy nezdvihol, a potom mi písal, že je to veľmi nebezpečné,“ mykla plecom milá žena.

„Ozvala som sa do redakcie, lebo som chcela pomôcť aj iným ženám. Ale že je všetko takto vymyslené, to som netušila. Poslal mi aj preukaz s fotkou, že je v armáde. Musím to dostať z hlavy,“ uzavrela.

Ženy si často píšu s automatom

Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik

- Ženy chcú veriť, že tá láska je skutočná. Kedysi som sa týmito podvodmi viac zaoberal a písalo mi okolo 200 žien, ktoré oklamali aj o desaťtisíce eur. Sú tu mafie, ktoré majú programy na vyhodnocovanie facebookových profilov a odpovedajú tým, ktoré sú pre nich vhodné. Robia to veľmi rafinovane. Majú falošné fotografie, preukazy, všetko. Sústreďujú sa na vdovy, rozvedené alebo osamelé ženy. Ak im niekto pošle peniaze, účet sa ihneď po ich vybratí zruší a polícia nič nezmôže. Ženy by určite nemali chodiť na sociálne siete a zoznamovať sa, ak majú zlé psychické rozpoloženie. Je dobré overiť si cez google fotografiu, či nebola niekomu ukradnutá. Takisto aj telefónne číslo.