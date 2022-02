Búrlivý krach vzťahu dabingového herca Domonkoša a blogerky Ivety: Po rozchode na pohotovosti!

Keď dabingový herec, moderátor a režisér Michal Domonkoš (40) predstavil pred pár týždňami v kulinárskej šou Bez servítky svoju blond priateľku Ivetu, zdalo sa, že tým dvom nič nechýba.

Dvojica už spolu zdieľala jednu domácnosť, lietala po svete a sociálne siete zaplavovala zamilovanými fotografiami. Herec už dokonca zvažoval, že zariadi detskú izbu. Podľa informácií Nového Času je však razom po rozprávke po tom, čo mala jeho už expriateľka skončiť na pohotovosti. V raji sa zatmelo a blondínku čakalo tvrdé pristátie. S vážnymi poraneniami skončila na urgentnom príjme!

Michal Domonkoš prepožičal hlas mnohým svetoznámym hercom vo filmoch a v seriáloch. Dabingu sa venuje od dvanástich rokov a oslovila ho aj dabingová réžia. Ako herec pôsobil v seriáli Policajti v akcii, ktorý sa inšpiroval skutočnými prípadmi. Pred samotným natáčaním absolvoval krátky policajný kurz, kde si mohol odsledovať stranu dobra, ale i jeho odvrátenú tvár. A práve tú zlú mala podľa jedného z našich čitateľov spoznať aj Domonkošova priateľka Iveta, ktorá sa s hercom spoznala cez zoznamku.

Preskočila iskra a obom lietali motýle v bruchu. V relácii Bez servítky spred pár týždňov, keď hostil doma aj Gizku Oňovú, Michal dokonca predviedol izbu, ktorú bol pripravený prerobiť na detskú. Po ich vzťahu však zrazu nezostalo ani stopy a niekdajšia frajerka herca je už minulosťou. Rozchod však zrejme prebehol veľmi búrlivo, lebo, ako sme sa dozvedeli, Iveta skončila s vážnym úrazom na pohotovosti. Prišla totiž k zraneniu, ktoré vyzerá oveľa vážnejšie, ako si myslela.

Vážne zranenie

Ich láska nabrala pred niekoľkými dňami dramatický koniec. Krehká blondínka skončila v nemocnici. Herec udalosť nechcel komentovať: „Nebudem sa k tomuto vyjadrovať,“ povedal Novému Času. Na otázku, či informáciu o tomto otrasnom skutku môže vyvrátiť, zopakoval, že nebude nič komentovať. Vyšportovaná influencerka bola zhovorčivejšia. Sviatok zamilovaných prežívala v bolestiach: „Žiaľ, je to pravda. Skončila som na urgente. Mám bolesti, čakám na termín u neurológa. Pár už netvoríme,“ objasnila pre Nový Čas.

Čo zraneniu počas rozchodu predchádzalo, nechce kráska špecifikovať: „Nehnevajte sa, ale k detailom sa nechcem vyjadrovať, lebo by to bolo zbytočne nadlho a nikoho by to aj tak nezaujímalo. Je to celé veľmi bolestivá a čerstvá záležitosť,“ povedala doráňaná kráska. O pár hodín sa Domonkoš opäť ozval s tým, že svoje meno ide očistiť: „Reagujem a odpovedám na vaše otázky. S Ivetou sme sa rozišli. Ostatné jej tvrdenia, na ktoré ste sa pýtali, sú nepravdivé. Mám na to aj dôkazy. Ak čokoľvek bude zverejnené, čo by poškodilo moje meno a osobu, budem to riešiť právnou cestou,“ napísal v SMS správe. Dôkazy však poskytnúť odmietol.

Veľavravný odkaz

Iveta poslala cez sociálnu sieť do sveta na Valentína zopár uštipačných slov. Pravdepodobne chcela, aby sa ženy aj v tej najopojnejšej zamilovanosti držali pri zemi: „Toľko vecí by som chcela napísať, že by sa to sem ani nezmestilo. Tak len budem citovať jeden z mojich obľúbených od Nory: ,NEDAJTE si (kvetmi a sladkými rečičkami) o**bať hlavy.‘ Aby ste s nimi neskončili u neurológa ako ja. A teraz k veci… Všetkým prajem krásneho Valentína, či už ste single, alebo vo vzťahu, užite si deň naplno. Ja som aj napriek fyzickej bolesti najšťastnejšia, aká som tento rok bola. Chcela by som povedať, že sa hanbím sama pred sebou za to, že veci sa neudiali inak a skôr, že sa navonok prezentovali ako neboli a kopec iného… Ale môže sa človek hanbiť za to, že bojuje za lásku a hľadá spriaznenosť, lásku, priateľa, parťáka a nevzdáva sa po prvých problémoch…? Nech si odpovie každý sám,“ napísala na instagram.