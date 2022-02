Koronavírus zamiešal karty aj v živote herca Mareka Fašianga. Teraz je už vyliečený a svojim fanúšikom posiela pozitívny odkaz.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

“Zvládli sme to! Priatelia tak už aj my máme covid za sebou.. Naštastie s miernymi príznakmi a naša najmenšia so žiadnymi! V dnešnej dobe sa mu už asi nevyhneme, tak vám želám rovnaký bezproblémový priebeh a žiadne následky! Ale radšej zostaňte zdraví a negatívne pozitívni," odkázal na sociálnej sieti sympaťák z Oteckov.