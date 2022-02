Šokujúce pozadie ruvačky tínedžeriek v Prestavlkoch: Pri bitke asistovala žena odsúdená za týranie

Spoznala ich! Redakcii Nového Času sa ozvala čitateľka, ktorá na videu brutálnej bitky dvoch tínedžeriek v Prestavlkoch (okr. Žarnovica) spoznala miestnym dobre známu Martinu (39) s jej dcérou Lenkou (18) zo Žiaru nad Hronom.

To, že v prípade Martiny nejde o žiadne neviniatko, dokazuje aj rozsudok krajského súdu, v ktorom sa uvádza, že je spolupáchateľkou týrania vlastnej dcéry. Dobitá Sabrina dokonca tvrdí, že ju do krčmy vylákali práve ony dve. Martina s dcérou to vidia úplne inak.

Na podnet Nového Času video začala riešiť polícia. Vypočula zúčastnených a začala trestné stíhanie. „Bolo vznesené obvinenie z prečinu výtržníctva voči 16-ročnej dievčine. Bližšie informácie zatiaľ neposkytujeme,“ uviedla hovorkyňa polície Petra Kováčiková. Redakcii sa ozvala čitateľka, ktorá stotožnila na zázname 2 ženy. Martina s dcérou mali byť pri bitke Sabriny a vulgárne jej nadávať. Podľa Sabriny ju práve ony mali vylákať do krčmy v Prestavlkoch. Obe však tvrdia niečo iné.

„Sabrina, keď uvidela Radku prichádzať do krčmy, vyjadrila sa vulgárne na jej adresu. Už týždeň predtým mali medzi sebou v krčme konflikt, no bitke sme vtedy zabránili. Bolo to kvôli chlapcom,“ objasňuje Lenka s tým, že Radka volala Sabrinu von. Potom sa strhla hádka. „Sabrina vynadala mne a aj mame a zrazu sa s Radkou pobili. Je pravda, že aj my sme jej nadávali, veľmi nás urazila,“ dopĺňa Lenka, ktorá aj s mamou ľutujú, že sa dali uniesť emóciami a mali bitke zabrániť.