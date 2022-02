Minister Naď terčom urážok na tréningu syna: Vybičované emócie hŕstky rodičov! Ako to vidí psychológ?

Napätie v spoločnosti sa pretavuje aj do osobných útokov. Po lekároch, ktorí bojujú s pandémiou, sa s nenávistnými rečami stretávajú aj ústavní činitelia.

Najnovšie si to na vlastnej koži vyskúšal minister obrany Jaroslav Naď (40), ktorý bol cez víkend pozrieť syna na hokejovom tréningu. Po ňom sa však nečakane stretol s pokrikovaním na svoju adresu a označovaním za „vlastizradcu“. Podľa zdroja Nového Času bol Naď v sobotu na zimnom štadióne v bratislavskej Dúbravke. Podporoval tam syna Daniela na hokejovom tréningu, kde boli aj iní rodičia viacerých detí. „Nevhodným spôsobom sa k nemu správali, osočovali ho, vynadali mu,“ píše čitateľ s tým, že ľudia ho označili za „zapredanca“ a následne čakal vonku s ochrankou.

Sám Naď incident priznáva, no opisuje ho mierne odlišne. „Dani je hráčom tímu HOBA už 7 rokov. Málokedy mám voľný víkend, tak som si to nenechal ujsť. Celý tréning prebehol úplne štandardne a pokojne, a po konci tréningu, po vyše hodine mrznutia na štadióne, som odchádzal von počkať na Daniho do auta, kde ho štandardne čakám, kým sa prezlečie a osprchuje,“ vysvetľuje Naď.

Práve pri odchode zo štadióna, asi 10 metrov od východu, videl skupinku asi 4 - 5 ľudí. „Zjavne rodičov detí, ktorí na mňa tlieskali (áno, zjavne s negatívnym nádychom) a jeden z nich kričal ,zapredanec‘ a ,vlastizradca‘. Keďže to bolo niekoľko desiatok metrov odo mňa a mimo mojej cesty, vôbec som na to nereagoval a išiel som ďalej k východu zo štadióna do auta a čakal som na Daniho, ktorý o pár minút prišiel. Pripadalo mi to dosť trápne, ako sa správali, keďže som tam bol ako rodič a nie ako minister obrany, a nechápem, prečo tých pár jedincov malo potrebu sa takto strápňovať pred deťmi,“ dodáva Naď.