Kuchařová dala po rozchode na rady terapeuta: Boľavé srdce liečila vo Fínsku, nevrátila sa sama

Miss World 2006 Taťána Kuchařová (34) sa po krachu vzťahu obrátila na odborníkov. Podobne, ako počas krízy s Ondřejom Brzobohatým (38), aj teraz podľa informácií českého Blesku oslovila terapeuta. Čo jej poradil?

Niekoľko týždňov po šokujúcom rozchode sa Kuchařová rozhodla zatočiť so všetkým, čo ju pripútava k bývalému. Podľa Blesku jej to mal poradiť aj odborník. „Môj terapeut mi odporučil robiť veci, ktoré som predtým nikdy nerobila. Tak som odletela na severný pól,“ uvádza na sociálnych sieťach modelka, ktorá sa mala vybrať konkrétne do Laponska. Z výletu začala postupne pridávať nové a nové fotky, kde je sama i so spoločnosťou.

Denník správne podotýka, že na fotkách zo zasneženej krajiny vyzerá modelka naozaj spokojne. Hoci najskôr zverejňovala len svoje zábery, späť do Česka sa mala podľa Blesku vrátiť aj v mužskej spoločnosti. Ako píše, neznámy muž sa k nej pripojil až vonku pred letiskom. Podľa jej slov však išlo iba o kamaráta.