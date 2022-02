Herečka Kavaschová zverejnila fotku z prvej spoločnej dovolenky: Vyznanie Fischerovi k tretiemu výročiu

Známa herečka Dominika Kavaschová si v pondelok zaspomínala na časy, keď boli s partnerom a hereckým kolegom Danielom Fischerom čerstvo zaláskovaní.

Ten čas neuveriteľne letí! Herečka, ktorá má s Fischerom dcérku Maiu, pridala na sociálne siete dlhé vyznanie, v ktorom opisuje, akou ohromnou podporou jej je známy herec. "O pár dní to budú 3 roky, čo sme spolu.Tu sme čerstvo zamilovaní na našej prvej spoločnej dovolenke, kde sme, uh, síce spolu raz boli, ale každý s iným partnerom. Príde mi to strašne málo…3 roky….asi je to tým, že sa toľko rokov poznáme. Mám najlepšieho partnera na svete. Je láskavý a múdry, dobrý a ochotný, empatický a musím povedať, že keď v noci za ním prídem a zobudím ho, hneď vstane, poľutuje ma, že nespím, dá mi pusu, povie, že ma ľúbi, vyvetrá mi a ide k malej," opisuje krásne vlastnosti svojho partnera Kavaschová.

"Má božskú trpezlivosť. Ja rozkladám kočiar a cítim potrebu ísť na spoveď po tých slovách, ktoré pri tom používam… On to robí denne stokrát, ani nezafrfle. Vybehnem z auta s malou a on nosí všetko ostatné, a nie je toho málo, a nikdy nič nepovie. Obdivujem jeho povahu, ktorá je prispôsobivá, pokojná…V niečom múdra, neviem iné slovo použiť. Skrátka nie je samonasierací typ ako ja. Ďakujem, Danko, že sa navzájom učíme a snažíme sa brat si jeden od druhého to najlepšie. Si poklad. Si priateľ a moja opora. Milujem, že ťa milujem," zakončila herečka.