Misska Gregušová oslávila 30-tku v Kolumbii: Ako z telenovely! Cimarro nezostal povesti romantika nič dlžný

Okrúhliny oslávila po boku snúbenca. Bývalá súťažiaca Miss Slovensko 2015 Bronislava Gregušová momentálne trávi čas v Kolumbii, kde sa nakrúcalo pokračovanie Skrytej vášne. Práve v nej aj tentoraz hviezdi jej kubánsky snúbenec Mario Cimarro (50).

Legendárny Juan je romantik aj v súkromí. Zas a znova to dokázal na narodeniny krásnej Slovenky Bronislavy. Na svojom profile zverejnil ich fotky, pod ktoré pridal citát venovaný svojej láske. "Každý muž by mal mať vo svojom živote múzu. Takú, ktorá ho inšpiruje k tomu, aby bol vo všetkom lepší, ktorá zapaľuje oheň, keď je to vhodné, ktorá neustále prináša mier a šťastie. Všetko najlepšie k narodeninám, moja múza," napísal herec na sociálnych sieťach. To však nebolo ani zďaleka všetko. Snúbenici Broni vystrojil oslavu ako z telenovely. Nechýbali priatelia, kvety, torta a Mariachi!