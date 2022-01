Pokrstila pieseň a ušla do Fínska: Manžel Dominiky Gottovej seká dobrotu, na obzore je aj nová práca

Týždeň o nej hovorilo celé Česko! Dominika Gottová (48) sa po pár dňoch, ktoré pobudla u našich susedov, zbalila a odišla späť do Fínska.

Najstaršia dcéra legendárneho Karla Gotta († 80) bola v Prahe pokrstiť pieseň Pro tebe. Mimo toho podľa českého Blesku trávila čas s mnohými kamarátmi a svojou mamou. V Helsinkách ju má teraz čakať hľadanie novej práce. Dominika pre Blesk uviedla, že ponuky dostávala aj v Prahe, no dospela k názoru, že vo Fínsku má pokoj. Nikto ju tam nepozná a neodsudzuje.

Ako ďalej pokračuje denník, Gottova dcéra priznala, že keby jej manžel Timo Tolkki (55) práve nesekal dobrotu, návrat do Fínska by bol naozaj ťažký. Teraz sa naňho dokonca tešila. V Helsinkách má sama zo sociálnych dávok utiahnuť bývanie a stravu. Kvôli tomu musí rýchlo nastúpiť do práce. Blesk však pripomína, že cestu k vysnívanému miestu má Dominika otvorenú, pretože pred koncom roka 2021 zložila skúšky v súkromnej bezpečnostnej agentúre. Žiadať o miesto plánovala po návrate z Prahy.

Hoci do svojej domoviny prišla s myšlienkou, že by si snáď našla aj niečo v Česku, nakoniec si to celé rozmyslela.cituje Dominiku Blesk.