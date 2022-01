Dominika Gottová vyznala city po strate otca v piesni s Talianom Grillottim: Spŕška kritiky aj súcit osobností

Reakcie verejnosti na seba nenechali dlho čakať! Po tom, čo vyšiel nový videoklip Dominiky Gottovej (48) v spolupráci s talianskym spevákom Grillottim (61), prišli prvé chvály aj kritika.

Podľa českého Blesku sa recitovanie Gottovej dcéry, ktorá sa chcela vyznať z citov k otcovi, nepozdáva hudobnému publicistovi a rozhlasovému dramaturgovi Josefovi Vlčekovi. „Dominika má na svoj vek zaujímavý, ale trochu starý hlas. Ako interpretka ale nie je nič moc. Človek má pocit, že to číta rovno z papiera. Skladba pripomína francúzske šansóny z 50. rokov. Čiže je sto rokov za opicami! V populárnej hudbe neexistuje pojem gýč, ale pojem s*ačka. Áno, to platí aj o klipe. Tá patrí do hviezdnej roty," cituje český Blesk Vlčeka, ktorý to povedal skutočne bez okolkov.

Hudobný publicista a dramaturg Petr Burda podľa Blesku v piesni našiel význam a zmysel. Uvádza, že jej evidentne išlo o to, aby bol text zrozumiteľný a jasný, no zaráža ho, prečo Grillotti spieva po francúzsky. Pochopenie pre kritizovanú Dominiku našla Monika Binias. „Moja podpora pre Dominiku Gottovú... To, že je niekto iný a hovorí nepríjemnú pravdu, ešte neznamená, že sa stane súčasťou honu na čarodejnice...Nech si šťastná," cituje jej odkaz zo sociálnych sietí Blesk.