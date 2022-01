Moderátorka a bývalá hovorkyňa Babišovej vlády po návrate z Kolumbie: Očarená synom Escobara?!

Moderátorka a bývalá hovorkyňa Babišovej vlády Jana Adamcová (49) rozvírila pokojnú hladinu vôd českého šoubiznisu nečakaným opisom známeho muža. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa nejednalo o Sebastiána Marroquína (44), syna zosnulého kolumbijského narkobaróna Pabla Escobara († 44).

S informáciami o jej ceste prišiel český Blesk, ktorému Adamcová poskytla aj exkluzívny rozhovor. Ako uvádza, na jeseň si zbalila batoh a vyrazila do Kolumbie, kde sa vydala po stopách narkobaróna Pabla Escobara. Na cestu, ktorú inšpiroval seriál z prostredia drogových kartelov Narcos, sa vydala sama. Blesk uvádza, že jej kroky viedli do Bogoty, kde bývala v hoteli Tequendama, v ktorom bola ubytovaná aj Escobarova žena s deťmi, keď boli na úteku. Z Bogoty zamierila do Escobarovho milovaného mesta Medellín, kde navštívila aj jeho hrob.

Stretnutie s Escobarovým synom

Na svojej ceste sa podľa Blesku stretla so synom Escobara Sebastiánom (rodeným Juanom Pablom Escobarom Henaom). "Najviac ma zaujal Pablov syn Sebastián Marroquín. Zohnala som si jeho knihu a totálne mnou otriasla v najlepšom slova zmysle. Mám pocit, že to, čo prežili, sa nedá prežiť za jeden život. To nie je seriál Narcos, ale čistá realita. To ma viedlo k tomu, aby som sa s ním spojila na Facebooku. Zistila som, že robí krásne veci a stal sa vyslancom mieru. Stretáva sa s ľuďmi, ktorým jeho otec ublížil, a snaží sa ich odprosiť," uviedla Adamcová pre Blesk.

CNN iPrima.cz zároveň cituje informáciu Blesku, že dvojica má mať k sebe veľmi blízko a mali vzplanúť city, ktoré sa ťažko opisujú. Adamcová na sociálnej sieti tvrdí, že iný ako kamarátsky vzťah nepriznala.