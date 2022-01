Sexsymbol Cimarro si snúbenicu Bronislavu hýčka ako princeznú: Stretnutie so svokrou aj splnený detský sen

Nádherné gesto od kubánskeho herca. Bývalá misska Bronislava Gregušová (29) tvorí už tri roky pár s hercom Mariom Cimarrom (50). Kubánsky sexsymbol krásnej snúbenici zo Slovenska znesie aj modré z neba, no tentoraz sa skutočne prekonal.

Svoju milovanú dojal k slzám! Ako opisuje Bronislava na sociálnych sieťach, nikdy v živote neplakala od šťastia kvôli destinácii, kam ide. To všetko zmenil až Mario. "Tí, ktorí ma aspoň trošku poznáte, viete, že milujem cestovanie a že som bola už na veľa, veľa miestach. Samozrejme, vždy som bola moc, moc šťastná, ale nikdy som sa nerozplakala… Až do silvestrovskej večere, kde mi môj drahý oznámil, že ideme do Atlantisu. Vedela som, že ideme na Bahamy, ale že pôjdeme do môjho vysneného hotela? To som netušila. A tak som sa rozplakala," opisuje chvíle šťastia Slovenka.

Fanúšikom hneď aj prezradila, čím je pre ňu spomínaný hotel taký výnimočný. "Ako malá som milovala Olsenky, ich filmy som videla asi tak miliónkrát, jeden z nich bol práve Sestry na Bahamách (Holiday in the Sun), ktorý sa skoro celý natáčal práve v hoteli Atlantis na Bahamách. Kto mal kedysi idol ako dieťa, tak ma pochopí, prečo som plakala od šťastia, kto nie, nie. Z celého srdca vám prajem, aby sa vaše sny plnili," odkázala a poďakovala svojej láske za splnenie detského sna.

Slovenka počas pobytu v zahraničí nezaháľa. V Kolumbii, kde Mario nakrúcal Skrytú vášeň 2, už stihla aj obed s jeho mamou. "Moja krásna a anjelská svokra," napísala k fotke s ňou.