Raper Kali v rukách tatérky svetových hviezd: Princezná a žaba k narodeninám

Slovenský raper Kali (39) oslávil včera 39. narodeniny. Rodák z bratislavskej Petržalky je umelcom telom aj dušou a tomu zodpovedá aj jeho zovňajšok.

Raperský imidž za svoj život doladil mnohými tetovaniami a ako tohtoročný narodeninový darček si dal práve nové tetovanie, ale nie hocijaké. Pod ihlu sa dostal svetoznámej tatérke Ivane Belákovej (40), ktorá sa preslávila za veľkou mlákou. Jej umenie zdobí telá viacerých svetových celebrít a už aj Kaliho. Raper Kali včera oslávil narodeniny. S fanúšikmi sa podelil o nevšedný darček, ktorým bol obdarovaný od úspešnej tatérky Ivany Belákovej.

Spevák je známy tým, že jeho telo zdobí nespočetné množstvo tetovaní, ale to najnovšie si cení o trošku viac. „Ďakujem za darček k narodeninám, Ivana. Je to pre mňa veľká vec, nosiť na sebe niečo od teba,“ prezradil poctený spevák, ktorý sa nenechal potetovať nikým iným ako celebritnou tatérkou Ivanou, ktorá svojím umením skrášľuje telá slovenských, ale aj zahraničných celebrít. Na konte má mená ako Chris Brown, Rita Ora či raper Lil Wayne. Umelecky nadaná Slovenka momentálne žije v Los Angeles, avšak pravidelne chodí hosťovať do metropol ako Paríž či Londýn.