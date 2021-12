U Jakabovcov nuda nehrozí: Vianočný záber s dcérkou, ktorý vystihol všetko

Herečka Anička Jakab Rakovská (28) a herec Robo Jakab (45) budú čoskoro dvojnásobnými rodičmi! Dvojici sa v septembri minulého roka narodila prvá dcérka Agnes a už čoskoro k nej pribudne súrodenec.

Anička a Robo Jakabovci si pri príležitosti najkrajších sviatkov urobili vtipnú rodinnú fotku. "Aj vám šeckým pekné a pokojné sviatky. Malá sa chcela odfotiť, nám sa veľmi nechcelo, ale čo neurobíš pre svoje dieťa," napísal k spoločnému záberu Jakab. „Na novú kombináciu našich dvoch pováh s východniarsko-južanským naturelom sa vo veľkom očakávaní naozaj veľmi tešíme. Agnes, samozrejme, učíme prebaľovať, kúpať, nakupovať, obliekať, šoférovať a kočíkovať, aby nám vedela pomôcť. Snáď to do pôrodu stihne, aby sme si my mohli oddýchnuť,“ uviedol herec ešte dávnejšie pre Nový Čas.