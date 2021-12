Ivana Gottová ukázala zimnú idylku s maestrom († 80): Jedna zo scén, ktoré sa do jeho filmu nevošli

Spomienky na ten deň nosí neustále v srdci. Vdova po Karlovi Gottovi († 80) zverejnila opäť kúsok zo súkromia s českým spevákom.

Na fanúšikov maestra nezabúda! Ivana Gottová sa im najnovšie prihovorila v nedeľu pri príležitosti blížiacich sa Vianoc. "Milí priaznivci Karla, prajem vám krásnu a pohodovú tretiu adventnú nedeľu a pripájam jednu zimnú fotku z chalupy z roku 2018 s krátkou spomienkou... Keď nasnežilo a dcéry pred chalupou tradične postavili snehuliaka, pripomenulo nám to náladou romantické obrazy Josefa Ladu, ktoré mal Karel už od detstva veľmi rád. Preto mu napadlo, že by to mohla byť jedna zo scén do jeho dokumentu Karel a išiel si pre tento účel požičať do jedného antikvariátu starodávnu fajku. Prial si vyzerať ako jedna z postáv na obrazoch Josefa Ladu. Scéna sa, bohužiaľ, do finálnej verzie filmu nevošla, tak tu máte aspoň túto fotografiu. Opatrujte sa a hlavne buďte všetci zdraví! Vaša Ivana," napísala k zimnej fotke, ktorá jej bude navždy pripomínať najkrajšie chvíle s maestrom a ich deťmi.