Známy moderátor TA3 pod paľbou vulgárnych urážok: Útoky na moju rodinu nestrpím!

Prekročili sa všetky hranice. Moderátor Peter Bielik (47) je dlhoročnou tvárou televízie TA3. Svoje priezvisko nesie po otcovi, známom fotografovi Ladislavovi Bielikovi († 44) a mame, bývalej poprednej novinárke a pracovníčke Kancelárie prezidenta Alici Bielikovej (79).

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Svojich rodičov si moderátor nesmierne váži, a preto vulgárne útoky mierené na nich a jeho samotného, s ktorými sa v týchto dňoch potýka, berie veľmi osobne. Drsné slová, ktoré si musel prečítať od podnikateľa z Pezinka, mu podľa jeho slov zarazili dýku rovno do srdca. Moderátor sa neubránil silným emóciám a Novému Času priznal, že zvažuje ďalšie kroky, aby ubránil česť svojej rodiny.

Moderátor Bielik je v šoku. Už dlhé roky sa objavuje na obrazovkách televízie TA3, a práve to je práca, ktorá ho napĺňa. No to, čo prišlo aktuálne, nečakal ani v najhoršom sne. Verejnosti neznámy muž, ktorého identitu odtajnil samotný Bielik, si dovolil bez akéhokoľvek dôvodu vulgárne útočiť nielen na neho, ale aj jeho rodičov. Na svojej sociálnej sieti prezdieľal slová plné hnusu od pána Ivana z Pezinka, ktoré moderátora doslova položili na kolená.

„Počúvaj, ty sku*vysyn… Chápeš významu? Asi nie, znamená to, že tvoja mater je ku*va a ty si výsledok, že tá tvoja bezcenná mater kur*a *ebala s ho*nom a okočil si sa z toho ty. Mater máš ku*vu a tatka ho*no. A aj by som ti na*ebal na chrap, ale nechcem sa zašpiniť od ho*na,“ znela časť mailu, ktorý Ivan adresoval známemu moderátorovi. Toho to v momente postavilo zo stoličky a celú vec chce rozhodne riešiť.