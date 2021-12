Herečka Bartalos so synčekom Noelom: Vianočné pečenie zahájené!

Obľúbená herečka Mária Bartalos (27) sa stala dvojnásobnou mamou ešte v septembri. Herečke, ktorá má teraz plné ruky práce s bábätkom, už v kuchyni pomáha starší syn Noel.

Jeden pomocník jej už vyrástol! Kým má herečka Mária Bartalos povinnosti okolo maličkého syna Jonatana, starší Noel už od útleho veku rád prikladá ruku k dielu. "My sme veľmi silná dvojka v kuchyni. A keď píšem silná, tak naozaj! Čokoľvek varím a pečiem, Noel už aj prisúva stoličku a ide mi pomáhať. Začneme vždy s veľkou eufóriou, vždy sa pritom aj povadíme, aj udobríme, ale dôležité je, že to vždy dotiahneme do úspešného konca," napísala na sociálnej sieti k roztomilej fotke, ktorú si spolu urobili počas vianočného pečenia.