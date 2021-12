Prekvapenie pre fanúšikov legendy († 80): Hit, bez ktorého si Slováci nevedia predstaviť Vianoce, zaspievali v nórskej televízii!

Nestarnúci vianočný hit v podaní zahraničných interpretov! Neexistuje snáď žiadna slovenská a česká domácnosť, ktorá by nepoznala ikonickú pieseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš v podaní Karla Gotta († 80). Spája sa s milovanou rozprávkou Tri oriešky pre popolušku, ktorá nesmie chýbať v sviatočných programoch televízií oboch krajín.

Pieseň, ktorá sa stala symbolom Vianoc, tak možno označiť sviatočný hit od Karla Gotta. Tento rok to budú zároveň už druhé sviatky, čo spevák nie je medzi nami. Ako uvádza český Blesk, skladbu pre kultový film z roku 1973, ako aj hudbu pre celú "popelku", napísal Karel Svoboda († 68). A následne samotný Karel Gott pieseň trvalo zaradil do svojich vianočných koncertov. Ako kedysi povedal maestro pre Blesk, bez nej by ho fanúšikovia nepustili domov!

Hoci nás legenda opustila, Gottov hit žije počas Vianoc naďalej. Najnovšie prekvapenie pre fanúšikov si pripravila nórska televízia v rámci ranného programu TV 2 God Morgen Norge, kde pieseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš zaspievali hudobní hostia. Čo na ňu poviete?