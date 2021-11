Danko a Taraba skritizovali účasť prezidentkinho partnera na pohrebe Žbirku († 69): Rizman si už nebral servítku!

Prezidentku Zuzanu Čaputovú vyzývajú, aby zaplatila letenku a všetky náklady za svojho priateľa. Prepravovala sa však dvojica do susedného Česka vôbec letecky? Po piatkovom pohrebe legendy Mekyho Žbirku († 69) na sociálnych sieťach vznikla vlna kritiky namierená na Čaputovú, a to od Andreja Danka a Tomáša Tarabu.

Podľa Andreja Danka nepoukazujú len na piatok 19. novembra v Prahe. "Tých výletov a nákladov je totiž zaúčtovaných v prezidentskej kancelárii podstatne viac. Súčasne poukazujeme aj na záhadné platenie módneho návrhára a kaderníkov," tvrdí na Facebooku bývalý predseda NR SR Andrej Danko. Pripojil sa k nemu aj Tomáš Taraba. "Odkedy majú daňoví poplatníci povinnosť prispevať na milencov a milenky politikov a političiek? Toto sa nenosilo ani za čias absolutistickej monarchie vo Francúzsku, a preto aj ja vyzývam pani Zuzanu, aby s tým prestala pretože nie sme monarchia, ale republika," dovolil si k hlave štátu poslanec Národnej rady.

Odozva na slová oboch poslancov na seba nedala dlho čakať. "Pán Danko a pán Taraba sa pustili do prezidentky, že sme išli spolu do Prahy na poslednú rozlúčku s Miroslavom Žbirkom. Vraj má uhradiť náklady na náš let, ubytovanie a stravu," napísal Rizman.

"Začnime faktami - na poslednú rozlúčku s Miroslavom Žbirkom sme neleteli. Teda už uvodná téza Andreja Danka a Tomáša Tarabu, s ktorou tak aktívne pracujú na sociálnych sieťach, je úplne klamstvo. Pokračujme však ďalej. V Prahe sme neboli ubytovaní - išli sme na otočku...To je druhý úplný nezmysel pánov politikov Danka a Tarabu. No a do tretice - aby boli už úplne na smiech - ani ich tretia téza nesedí - v reštaurácii som za pani prezidentku a za seba platil ja. Toto všetko je, na rozdiel od výmyslov pána Danka a Tarabu, pravda. Pravdu, ktorú viem - na rozdiel od nich - dokázať. Týmto pánom, ale nejde o fakty. Chcú len vyvolávať nenávisť. Akurát v tomto prípade sa prerátali a sú iba na smiech," zakončil Rizman.