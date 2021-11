S Mekym Žbirkom († 69) sa lúčia aj čitatelia Nového Času: Na tieto stretnutia nikdy nezabudneme

Spomienky na stretnutia s Mekym Žbirkom († 69) si navždy ponesú v srdciach. Posledná rozlúčka s československou hudobnou legendou Mirom Žbirkom, sa koná v piatok vo Veľkej obradnej sieni Krematória Strašnice v Prahe.

Z dôvodu pandemických nariadení je vstup na rozlúčku umožnený len pozvaným osobám. Verejnosť sa bude môcť s Mirom Žbirkom rozlúčiť v priestore pred obradnou sieňou, kde bude umiestnená kondolenčná kniha. Na spevácku legendu spomíname aj v Novom Čase, Mekyho pamiatku si pripomínajú čitatelia spoločnými fotkami a príhodami, ktoré s nezameniteľným spevákom zažili.



Stretnutie za veľkou mlákou

Kamil Zlacký

- Mám úžasnú spomienku na koncert Mekyho Žbirku. Koncert bol 9. apríla 2005 na Manhattane v New York City. Bol to prvý koncert Mekyho Žbirku v USA a ja som mal šťastie, že som tam v tom čase bol. Pamätám sa, ako by to bolo včera (aj keď je tomu 16 rokov), že v sále Martina Luthera Kinga vládla skvelá atmosféra. Krajania z Čiech a Slovenska si takto ďaleko od domoviny mohli pesničkami zaspomínať na časy, kedy sme všetci s pesničkami Mekyho Žbirku vyrastali. Po koncerte bola autogramiáda a vystál som si rad na spoločnú fotku s Mekym. V tom čase ešte dig. fotoaparáty nemali všetci a fotka bola fotená na fotoaparát na film. Pán Žbirka bol veľmi priateľský a aj napriek jeho popularite na mňa pôsobil veľmi skromným dojmom. Bude nám všetkým veľmi chýbať.

Za kultúrou

Alena Szabová

- Stretnutie s Mekym v SND Bratislave.