Kariéru rozbehol ako mladý chalan! Gitarové brnkačky Mira Žbirku († 69) v jeho 15-tich rokoch: Z lavičky až na výslnie

Po nečakanom odchode speváka Mekyho Žbirku († 69), ktorý podľahol silnému zápalu pľúc, začali ľudia spomínať a pripomínať si zážitky spojené s velikánom našej doby.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Svoju kariéru rozbehol ako mladý chalan, ktorý zbožňoval hrať na gitare a spievať. To, aký obrovský talent a hlas má, dokázal ako spevák kapely Modus. Do redakcie Nového Času sa ozval zakladateľ tejto hudobnej skupiny Oliver Hoppe, ktorý priblížil Mekyho začiatky a príhodu, ktorá ho dostala do legendárnej kapely. Hoppe mal túžbu naplno rozbehnúť fungujúcu a úspešnú kapelu. To sa mu aj podarilo a ešte koncom šesťdesiatych rokov založil kapelu Modus. Podľa jeho slov to bol práve on, kto v začiatkoch kapely do nej prizval Mekyho a rozbehol jeho spevácku hviezdu.

„Ako zakladateľ hudobnej skupiny MODUS som ponúkol Mekymu Žbirkovi v roku 1968 pozíciu frontového sólistu – speváka a tak sa naštartovala jeho kariéra. Schéma produkcie Modusu bol vokál, inštrumentál, sólový spev, ktorý mal spievať Meky,“ priznal nám Hoppe. To, že do kapely prizval práve mladučkého Žbirku, vopred neplánoval. Ich prvé stretnutie, ktoré sa odohralo práve v parku na Račku, kde spevák trávil svoj voľný čas, bolo nepredvítateľné.

„Náhodou som na Račianskom mýte v Bratislave v parku natrafil na 15-ročného chlapca, ktorý brnkal na gitare a spieval pesničky od Beatles. Dokonca v čistej angličtine, čo ma zaujalo,“ spomína Oliver, ktorého Mekyho hlas ihneď uchvátil. Aj keď mal Modus množstvo členov, ktorí sa za tie roky postupne striedali, ich pôvodné zoskupenie spolu hralo viac než štyri roky. „Skupina spolu účinkovala až do roku 1972 – Silvester v Devínskej Novej Vsi,“ doplnil.