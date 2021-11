Kalisová zažila útrapy mnohých rodičov: Narodeniny dcérky oslávili v karanténe

Nevyhlo sa to ani jej. Obľúbená moderátorka Miriam Kalisová (36) musela tento týždeň zostať s dcérkou doma v karanténe.

Ešte v utorok mala oslavovať 8. narodeniny dcérky, no zmarila im to karanténa. "Dnes žiadna načančaná narodeninová fotka. Hoci dnes Miuška mala mať mini oslavu narodenín, od včera má celú triedu v karanténe, tak sme doma a iba tak sme spolu jedna s druhou (a treťou). Pozeráme rozprávky, kreslíme si, vyrábame ozdoby a je nám fajn, tak teplákovo, tak hrejivo po našom, zmarili sa nám všetky tohtotýždňové plány, ale nič to. Prispôsobili sme sa situácii a aj si tak vravíme, že super nám je takto," uviedla 16. novembra Kalisová.

Dcérke, z ktorej je už veľká slečna, venovala na sociálnych sieťach krásne vyznanie. "Už je to 8 rokov, čo som mama a stále nemôžem uveriť tomu, že som vyrobila človeka. Normálne krásnu, zdravú, múdru, živú bytosť, ktorá dostala šancu žiť svoj život podľa svojich predstáv. Ona vo mne dostala sprievodkyňu a ja v nej asi tú najväčšiu učiteľku v mojom živote. Učím sa od nej každý deň," vyznala sa sympatická moderátorka.