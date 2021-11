Budúcim rodičom Fašiangovi a Bizíkovej sa to kráti: Krásne vyznanie snúbenice hviezdy Oteckov

Hviezda Oteckov Marek Fašiang so snúbenicou Terezou Bizíkovou sa už čoskoro stanú rodičmi. Dieťatko by mali privítať doslova už o pár týždňov!

Na začiatku posledného mesiaca tehotenstva sa krásna partnerka slovenského herca rozpísala na tému materstva a prihovára sa tak ostatným mamičkám. "9. mesiac, vitaj. Už pár dní sme v tom spolu. Úprimne, nie si jednoduchý, ale nevadí. Rátala som s tým. Užívam si každý tvoj pohyb, dcéra, každé tvoje pichnutie do rebier, každé tvoje tlačenie na mechúr… Dobre, občas menej. Bojujem aj s hormónmi a náladami. Poznáte to, vidíte tancujúceho jednorožca a rozplačete sa, alebo sa len tak potrebujete vyplakať. Raz sa cítite strašne sexy a fajn, a na druhý deň sa ani nechcete vidieť v zrkadle. Neuveriteľné, ale je to tak. Sama si tým prechádzam. Ale to prejde. Ale až po pôrode," uviedla na Instagrame.

"A týmto postom som chcela vyjadriť len to, aké sme my ženy silné, čo všetko zvládneme a s čím bojujeme aj počas tehotenstva, a aj mimo neho. Prajem každej jednej maminke & budúcej maminke, aby bola silná," uzatvára budúca celebritná mamička.