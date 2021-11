Čaputová po stretnutí s vojvodkyňou z Cambridge: V tomto sú William a Kate inšpiráciou

Ďalšie vzácne stretnutie, a to priamo s vojvodkyňou z Cambridge! Ako vo svojom príspevku na sociálnych sieťach uvádza prezidentka, vojvodkyni Kate a jej manželovi princovi Williamovi taktiež záleží na záchrane našej planéty. S Čaputovou sa stretli na jednom zo sprievodných podujatí summitu. "Okrem aktivít súvisiacich s ochranou životného prostredia nás spája aj téma duševného zdravia, v ktorej sa princ William a vojvodkyňa Kate angažujú. Sledujem ich aktivity a sú pre mňa inšpiráciou,"uviedla Čaputová.

"Viacerí členovia britskej kráľovskej rodiny vyjadrili v posledných týždňoch nespokojnosť s nečinnosťou svetových lídrov, v krokoch proti pokračujúcej klimatickej zmene. Ako vo video príhovore na konferencii v Glasgowe povedala britská kráľovná Alžbeta II. - namiesto slov už teraz nastal čas na činy," dodala k stretnutiam prezidentka Čaputová.

Počas druhého dňa COP26 v Glasgowe absolvovala Čaputová viacero rokovaní. Stretla sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, švajčiarskym prezidentom Guyom Parmelinom, či s luxemburským premiérom Xavierom Bettelom. Na sociálnej sieti Twitter zverejnila aj fotografiu zo stretnutia s nositeľom Nobelovej ceny za mier, bývalým viceprezidentom USA Alom Gorom, ktorý sa dlhodobo venuje ochrane klímy.

With @algore, we agreed next generation must have a stronger role in our #ClimateAction. We’ll ramp up youth climate leadership initiatives. #COP26 pic.twitter.com/56AtqRCEPv