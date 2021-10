Slovenka hviezdou súťaže Sanremo Junior v Taliansku: Majka porazila 20 najlepších svetových spevákov!

Stala sa víťazkou prestížnej svetovej speváckej súťaže Sanremo Junior v Taliansku.

Anjelsky hlas Margarétky uchvátil porotu v Česko Slovensko má talent: K spevu ju priviedla vážna choroba

Majka z Hrnčiaroviec nad Parnou (okr. Trnava) má iba 15 rokov a svojím spevom očarí každého. Talent predviedla aj vo finále v divadle Ariston v Sanreme, kde spevákov sprevádzal orchester. Majka spievala skladbu od Lady Gaga - Always remember us this way, s ktorou vyhrala a dostala aj cenu poroty, ktorá bola zo školáčky nadšená. Dievča má doma ešte 6 súrodencov a všetci sú na ňu náležite hrdí. Aké má teraz deviatačka ďalšie plány?

Je skromná a mimoriadne nadaná! Majka prezentovala Slovensko v tom najlepšom svetle. „Sme na ňu veľmi hrdí a je to úžasné, že vyhrala spevácku súťaž, kde bolo vybraných aj desať súťažiacich z Česka a len traja Slováci. Majka vyhrala v konkurencii dvadsiatich víťazov národných kôl z 19 krajín,“ prezradila jej sestra Anna (21), ktorá je zároveň aj jej manažérkou.

Mária vedela skôr spievať, ako rozprávať a spev jej bol vždy veľmi blízky. Jej rodičia viedli všetkých sedem detí k hudbe už odmalička. „Všetci vieme hrať na hudobných nástrojoch a tiež spievať. Jedna sestra spieva v Lúčnici a ostatní v rôznych zboroch. U nás doma to hlavne na sviatky vyzerá ako na koncertoch,“ povedala Anna. „Plánujem ísť na konzervatórium a verím, že sa mi podarí vyštudovať,“ uzavrela.