Federerovci na milionárskej svadbe plnej zvučných mien: V čom zažiarila slovenská manželka Mirka?

Dôvodom bola svadba syna tretieho najbohatšieho muža planéty. Alexandre Arnault povedal svoje "áno" dizajnérke Géraldine Guyot. Do talianskych Benátok kvôli svadbe pricestovali Beyoncé a Jay-Z, Kanye West, Pharrell Williams či manželia Federerovci!

🇮🇹 Vip wedding in Venice for Alexandre Arnault and Géraldine Guyot. 👰🏻🤵🏻 Beyoncé and Jay-Z, Roger Federer with his wife Mirka and Pharrell Williams with his wife Helen and son Rocket among the guests. More 📸 https://t.co/paJn3B9VaI pic.twitter.com/vq2ILuXgkg