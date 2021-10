Od odchodu maestra Karla Gotta († 80) uplynuli dva roky: Emotívne vyznanie manželky do neba

Prvý október bude v rodine českého Slávika navždy smutným dňom. Sú to už dva roky, odkedy odišla legenda nielen českej a slovenskej hudobnej scény, maestro Karel Gott († 80).

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Legendárnemu spevákovi sa stal osudným boj s leukémiou. Ako pred dvomi rokmi uviedla užialená manželka Ivana, Gott odišiel doma, v tichom spánku, v kruhu svojej rodiny. Ostali po ňom dcéry Dominika, Lucie, Charlotte Ella a Nelly Sofie. Dva roky po strate milovaného uverejnila Ivana Gottová emotívny list do neba. Celé znenie si prečítate v našej galérii.

"Naše dcéry už nie sú dievčatká, ale veľké slečny. Mal by si z nich určite ohromnú radosť. Moc nám chýbaš! Bolí to! Stále rovnako! Spomíname na každý deň po tvojom boku.Zastával si sa ma, keď ma niektorí kritizovali. Bol si môj rytier, ktorý bojoval za pravdu a spravodlivosť, aj keď niekedy márne. Bola som šťastná, že som ti tú tvoju rytierskosť mohla oplatiť a stáť pri tebe až do samého konca a odprevadiť ťa s dcérami z tvojho milovaného domova na druhý breh," píše v príspevku na sociálnej sieti Ivana, ktorá ďakuje maestrovi za mnoho vecí z ich spoločného života.