Slovenský kaskadér a bojový choreograf sa po Hre o tróny nezastavil: Furdík v kinohite Ridleyho Scotta

Po tom, čo zahviedil v seriáli Hra o tróny v úlohe samotného Nočného kráľa, jeho popularita medzi kaskadérmi neopadla. Slovák Vladimír Furdík (51) sa ako kaskadér najnovšie podieľal na vzniku hviezdami nabitej drámy režiséra Ridleyho Scotta.

Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer či Adam Driver. To sú najzvučnejšie mená, ktoré sa už v týchto dňoch objavia na plátnach kín v historickej dráme Posledný súboj (The Last Duel). "POSLEDNÝ SÚBOJ. Čoskoro v kine. Dobre strávený čas so skvelými kaskadérmi a priateľmi vo Francúzsku a Írsku," napísal na sociálnych sieťach v očakávaní filmovej novinky Furdík. Svoje umenie v ňom predstavil ako kaskadér. O bojové scény, v ktorých je Furdík ako ryba vo vode, nebude núdza!

Bojové scény v seriáli Zaklínač

Slováka Vladimíra pozná celý svet ako osobu, ktorá stvárnila tichého, no smrtiaceho Nočného Kráľa v seriáli Hra o tróny. Furdík je najmä kaskadérom a choreografom bojových scén. Práve tie pripravoval aj pre hit Netflixu, ktorým sa veľmi rýchlo stal seriál Zaklínač (The Witcher). Furdík stál za choreografiou úvodnej scény, počas ktorej bojoval seriálový Geralt z Rivie (Henry Cavill) v močiari s kikimorou, desivým stvorením zo slovanskej mytológie. Kaskadér sa však už na druhej sérii Zaklínača nepodieľal, informuje portál Express.co.uk.

Mimo seriálových hitov svoje schopnosti predstavil v rôznych známych filmových projektoch, medzi ktoré patria: bondovka Skyfall, Robin Hood, Princ z Perzie: Piesky času či marvelovka Thor: Temný svet.