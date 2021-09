Dominika Stará terčom ohavných útokov: Prianie smrti jej a nenarodenému dieťatku!

Neskutočné, s čím sa stretáva v posledné dni! Speváčka a budúca mamička Dominika Stará (28) vyvolala vlnu nenávisti, keď otvorenie priznala, že sa dala zaočkovať proti covidu. Bezcitní ľudia sa pod rúškom anonymity na internete neštítili priať smrť jej a dieťatku, posielať jej fotky detských truhličiek či vulgárne správy.

Podľa mladej speváčky sú to všetko ľudia, ktorí ju nepoznajú a nikdy im nič nespravila. "Čo ma však zarazilo najviac? Že mi to dokázali písať ženy. Mnohé z nich boli isto aj matkami - aspoň podľa fotiek. A ja sa pýtam.. Čo zlé som urobila, aby mi ľudia vypisovali tieto nechutnosti a priali mne aj môjmu dieťaťu len to najhoršie? Čo dáva nám ľuďom právo takto nenávistne odsúdiť druhého človeka a bodnúť ho na to najcitlivejšie miesto? Len sa tak zamýšľam," napísala na sociálnej sieti Dominika Stará s tým, že je lepšie nechať si svoje pocity pre seba, najmä ak môžu toho druhého v danej situácii zraniť. No zmýšľa tak iba málo ľudí.

"Už som si vypočula nenávistné poznámky pre moju vieru, pre môj čistý vzťah s mojim manželom a podobne. Moje svedomie je však čisté a dokážem sa každý večer s úsmevom pozrieť do zrkadla.Tento svet bude omnoho krajším miestom, len každý z nás musí začať od seba," odkazuje vo svojom príspevku speváčka.