Manéver otca futbalovej hviezdy dvíha tlak, Hamšík vysvetľuje: Prečo som parkoval na mieste pre invalidov

Porušuje zákon? Ten hovorí jednoznačne, že vodičom, ktorí parkujú na mieste vyhradenom pre osoby s preukazom ťažko zdravotne postihnutej osoby, hrozí na mieste pokuta 150 eur. V správnom konaní až 300 eur a zákaz šoférovať na dva roky. Richard Hamšík (52), otec kapitána našej futbalovej reprezentácie, na takomto mieste parkuje bežne.

Nie však všade. Pred banskobystrickou reštauráciou Mamma Mia stálo na mieste pre invalidov jeho auto aj v utorok minulý týždeň, o čom nás informoval náš čitateľ Peter a do redakcie poslal aj fotografie. „Okolo obeda prišiel pán Hamšík starší aj s partiou a zaparkoval na drzovku svoje auto na mieste pre invalidov. Vôbec mu nevadilo, že je vedľa plno voľných miest, ale zrejme by to mal ďaleko k rezervovanému stolu,“ napísal nám čitateľ Peter.

Len nedávno pribudla do rodinného portfólia Hamšíkovcov spomínaná luxusná reštaurácia, ktorá je obľúbeným miestom Banskobystričanov. „Je to náš rodinný podnik a naše parkovacie miesto, za ktoré si platíme. Je mi jedno, či si na svojom súkromnom parkovisku zastanem na invalidoch alebo nie. Stojím tam pravidelne, aby som neobmedzoval stálych návštevníkov našej reštaurácie,“ reagoval pre Nový Čas Richard Hamšík.