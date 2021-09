Youtuber Dobrík sa po škandále za veľkou mlákou objavil v Bratislave: Trvalý návrat na Slovensko?!

Po rokoch je späť doma na Slovensku! Youtuberovi Dávidovi Dobríkovi (25), pôvodom z Košíc, sa podarilo získať vlastnú televíznu šou na platforme Discovery+. Nový kariérny posun prináša aj spojenie so Slovenskom.

Je to prvý veľký úspech, ktorý sa mu podaril po škandále, keď bol jeho bývalý spolupracovník Durte Dom obvinený zo znásilnenia, informuje portál Insider. V šou s názvom "Discovering David Dobrik" sa objavia členovia jeho partie (Vlog Squad), s ktorými bude cestovať do rôznych krajín. 10 epizód pobeží na streamovacej platforme, ktorú vlastní Discovery Channel. Spolu s kamarátmi bude objavovať rozličné veľkomestá, kde sa následne stretne s fanúšikmi.

Objaví sa tam aj Slovensko, jeho domovská krajina. V týchto dňoch sem pricestoval po prvý raz, odkedy ako dieťa odišiel s rodičmi žiť do Ameriky. Na sociálnych sieťach zverejnil zábery z Bratislavy a z Košíc. Šou má zachytávať aj to, ako sa stretne so starými rodičmi a ostatnými členmi rodiny. Podľa všetkého nevynechajú ani tému týkajúcu sa jeho čakania na obdržanie zelenej karty USA.

Dobrík sa tento rok dočasne stiahol z internetu po tom, čo mladá žena obvinila člena jeho Vlog Squadu zo znásilnenia počas natáčania videa pre Dobríkov YouTube kanál. V Amerike z toho vznikol veľký škandál a niekoľko značiek s ním po tomto obvinení prestalo spolupracovať.