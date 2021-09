Telenovelový sexsymbol Cimarro si našu krajinu zamiloval: Čo pripútalo snúbenicu Bronislavu opäť k Slovensku?!

Časť leta prežili na Slovensku. Po tom, čo sa do svojej domoviny po vyše dvoch rokoch vrátila bývalá súťažiaca Miss Slovensko 2015 Bronislava Gregušová (29), nasledoval ju aj snúbenec a kubánsky herec Mario Cimarro (50).

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Cimarro netají, že mu Slovensko učarovalo! Potvrdila to ešte v stredu na sociálnych sieťach aj sama Bronislava. Na otázku fanúšika, či sa páči snúbencovi na Slovensku, mala jasnú odpoveď. "Áno, veľmi sa mu tu páči. No a áno, chýba mi LA, ale som aj rada po dlhej dobe doma. I keď už by si to žiadalo ísť niekam. No najprv si musím dokončiť autoškolu," priznala ďalší dôvod, ktorý ju momentálne drží na Slovensku.

Vzápätí sa vyrojili otázky, prečo robí autoškolu na Slovensku, keď predtým bývala so snúbencom v Kalifornii.Rodina a priatelia nablízku, či Cimarrovo spoznávanie krás Slovenska, sú už len príjemným bonusom, ktorý si po pandémii mohla konečne dopriať.