Tomi Kid v Tokiu, jeho manželku Dominiku čakala tá najmilšia povinnosť: Dávidko oslávil prvý rôčik!

Oslava v trojici! Kým hlava rodiny odišla do Tokia na olympiádu so svojím zverencom, zvyšní členovia oslávili krásny prvý rok najmladšieho Dávidka.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nahodení a pripravení oslavovať. Najmladší poklad rodinky Tomiho Kida dovŕšil v týchto dňoch svoje prvé narodeniny. Vytúžený chlapček urobil veľkého brata zo staršieho syna Kristiánka.

"Kde bolo, tam bolo, žil raz 1 kráľ so svojou kráľovnou a 2 malými princami. Kráľ často cestoval, a tak kráľovná často ostávala s princami sama doma a stále dúfala, že čím budú princkovia starší, tým lepšie budú znášať kráľov odchod. Ale nestalo sa tak a namiesto toho, že jej plače 1 princ, zrazu plačú dvaja. Kráľovná si tiež chcela poplakať, ale pri 2 plačúcich princoch to nebolo vhodné, inak by sme vytopili naše kráľovstvo.napísala k fotke z Dávidkových prvých narodenín Dominika Kid Kovács.