Tanečnica Lady Mel oslávila výročie s manželom Enricom: Záber spred 10 rokov!

Melánia Kasenčáková, známa pod menom Lady Mel, v týchto dňoch oslávila s rodinkou krásne výročie. Hoci si svoje áno povedali až v roku 2018, s talianskym manželom Enricom sú spolu už 10 rokov.

Za tie roky sa mnohé zmenilo! Manželia spolu vychovávajú dcérku Zaru, ku ktorej koncom roka 2020 pribudla sestrička Clarissa. Známa Slovenka na sociálnych sieťach zverejnila aktuálne zábery svojej rodinky aj staršiu fotku seba a Enrica z tanečného festivalu v Taliansku spred 10 rokov. "10 rokov nieje málo. Auguri @enrythm. Grazie Per tutto. @theweekgram je miesto, kde sme sa stretli a keď budete náhodou zamilovaní do niekoho z vonka a nebudete tomu dávať šancu “len” kvôli vzdialenosti, spomeňte si na mňa a na lásku, ktorá hory prenáša a nie je to len porekadlo," napísala s k spoločným fotografiám Lady Mel.