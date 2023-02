Nezmeškajte úchvatné nebeské divadlo: Večernú oblohu skrášli vesmírna konjunkcia dvoch najjasnejších planét!

Večernú oblohu skrášlia dve najjasnejšie planéty Slnečnej sústavy. Nižšie k obzoru je to jasná Venuša a vyššie o niečo slabší, ale aj napriek tomu výrazný Jupiter.

Ako uviedol Slovenský zväz astronómov (SZA), Venuša sa pomaličky uhlovo vzďaľuje od Slnka a postupne sa približuje k Jupiterovi. V stredu 22. februára sa k nim pridruží aj kosáčik Mesiaca po nove a vytvoria tak na oblohe mimoriadne zoskupenie. V tlačovej správe o tom informoval SZA.

„Najbližšie k sebe uvidíme Venušu a Jupiter 1. a 2. marca, na oblohe ich bude deliť len okolo 40 uhlových minút. Konjunkcia týchto planét nastáva 2. marca ráno, no to sú ešte pod obzorom. Blízko pri sebe však budú tieto objekty len zdanlivo, v skutočnosti bude Venuša od nás vzdialená 204 miliónov kilometrov a Jupiter 864 miliónov kilometrov," vysvetlil SZA s tým, že toto nebeské divadlo môžeme pozorovať aj voľným okom, no zážitok z pohľadu na obe planéty umocní použitie triédru alebo ďalekohľadu s veľkým zorným poľom.

Pri Jupiteri budú viditeľné v jednej priamke aj jeho štyri najjasnejšie mesiace Io, Europa, Ganymedes a Callisto. „Prvýkrát ich videl už Galileo Galilei v roku 1610 a pomenoval ich Simon Marius. Najbližšie nás takéto zoskupenie, aj keď v o niečo väčšej vzdialenosti, čaká až v polovici augusta 2025 na rannej oblohe," doplnil SZA.