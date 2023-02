Bývalá kamarátka prehovorila o Renáte spájanej s terorizmom: Na začiatku jej príbehu bola veľká láska!

Nemôžu tomu uveriť! Spolužiaci, ktorí na vysokej škole študovali so Slovenkou Renátou D. (44) obvinenej z ohrozenia mravnej výchovy mládeže aj zo založenia, zosnovania a z podporovania teroristickej skupiny či vojnového bezprávia, s prekvapením sledujú, čo sa okolo ich kamarátky deje.

Na Slovensko ju aj s jej dvomi deťmi transportovali v rámci repatriačného letu z Kurdistanu. Po pristátí ju obvinili a previezli do cely predbežného zaistenia, kde až do uplynulého piatka čakala na rozhodnutie súdu. Ten ju posadil do väzby, aby neutiekla a nepokračovala v trestnej činnosti.

Novému Času sa ozvala Mária (45) z Liptovského Mikuláša, ktorá obvinenú Renátu dobre pozná, pretože bola jej spolužiačkou a kamarátkou na vysokej škole. Prezradila mnohé šokujúce detaily z jej života.

Mária študovala s Renátou ruštinu na vysokej škole v Nitre. „Ja som študovala ruštinu a dejepis a Renátka ruštinu a slovenčinu. Všetci ruštinári sme mali možnosť ísť študovať do Moskvy na dva mesiace na Inštitút Puškina po 2. ročníku,“ začína rozprávanie Mária. Vo štvrtom ročníku sa všetkým podarilo ísť na celý semester do Ruska a strávili tam teda až pol roka.