Jelšava má dlhodobo problém so znečisteným ovzduším: Už majú plán, ako to zmeniť! Pomôže to?

Váš Tip

Mesto Jelšava v okrese Revúca by mohlo získať z Environmentálneho fondu na zlepšenie kvality ovzdušia približne 1,5 milióna eur. Financie by boli určené na nákup vykurovacích zariadení pre asi 100 domácností i vybudovanie linky na výrobu kvalitných drevených brikiet. Pre TASR to uviedol primátor mesta Milan Kolesár.