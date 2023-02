Dobrovoľníci z celého sveta sa vydali do Dúbravskej doliny: Ako sme počítali vlky na Liptove! Ich výsledky vás prekvapia

Veľké množstvo práce so zaujímavým výsledkom! Dobrovoľníci z rôznych kútov sveta sa stretli v Dúbravskej doline v Nízkych Tatrách, aby spoločne spočítali vlky na Liptove.

Napokon ich narátali 50 v 8 svorkách. Kým to zistili, počas troch týždňov chodili dlhé hodiny v každom počasí po rôznych dolinách. Metóda sčítania je sofistikovaná. Na to, aby zistili počet zvierat, ich vôbec nepotrebujú vidieť. Ako to robia?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Cieľom projektu so 14-ročnou tradíciou je zistiť stav vlkov na Liptove. Základom je stopovanie na snehu. „Z toho sa však veľmi nedá spoľahlivo odhadnúť počet, keďže často neviete, či nestopujete tie isté vlky. Preto zbierame vzorky biologických materiálov - moč, trus, srsť, niekedy kvapky krvi alebo sliny. Z toho vieme extrahovať DNA a tak presne rozlíšiť dané jedince,“ vysvetlil organizátor sčítania Brit Robin Rigg (50).

Tomu sa zapáčila naša príroda, na Slovensku žije už 27 rokov a stal sa aj slovenským občanom. Sčítaniu šeliem sa venuje od roku 2010 so spoločnosťou Slovak Wildlife Society, ktorá bola založená v roku 1998.