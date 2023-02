Odsúdený podnikateľ Bašternák si užíva zimné radovánky na Donovaloch: Potomka vozí v 20-ročnom dizajnovom kočíku!

Ladislav Bašternák (50) pred rokom vyšiel z väzenia po tom, čo si odpykal tri z piatich rokov basy za dvojmiliónový daňový podvod. Odvtedy sa mu podarilo splodiť potomka, ktorý sa pred tromi mesiacmi narodil manželke Tatiane. Obaja sa teraz striedajú v prechádzkach s ním na ich obľúbených Donovaloch v dizajnovom kočíku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Bašternák sa preslávil ako majiteľ bytu v Bonaparte, v ktorom býval šéf Smeru Robert Fico.Pochádza z dielne kontroverzného holandského návrhára Basa Kostersa, ktorý ich navrhuje ako limitovanú edíciu.

Ten Bašternákov zdobia pestré vzory na bielom podklade. Keď sme ho oslovili, podnikateľ bol netradične zhovorčivý. „To je úplne obyčajný bugaboo kočík, ja ani neviem, čo by som vám o ňom mohol povedať. Má skoro 20 rokov. Neviem ani o tom, že je to nejaký dizajnový kúsok, dozvedel som sa to až z médií,“ hovorí Bašternák pre Nový Čas.

K jeho pôvodnej cene sa vyjadriť nevie. „Nemyslím si, že by som ešte bol pre niekoho zaujímavý, máte už úplne iné zaujímavé témy ako mňa,“ dodal Bašternák. On sám pred časom zmenil imidž a nechal si tvár zarásť fúzmi.

„Nič za tým nehľadajte, absolútne nič za tým nie je,“ uzavrel. Hodnota podobných kočíkov sa v obchodoch na internete pohybuje v tisícoch eur, staršie kusy sa dnes predávajú aj za pár stoviek.