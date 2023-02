Jakub Jankto je prvý český futbalista, ktorý sa verejne prihlásil k LGBTI komunite: Expartnerka, s ktorou má syna, reaguje!

Odhodlal sa k neľahkému kroku. Jakub Jankto (27) je prvým českým futbalistom, ktorý sa otvorene prihlásil k LGBTI komunite. Český futbalový reprezentant to svetu oznámil prostredníctvom videa na sociálnej sieti. K jeho coming outu sa vyjadrila aj bývalá partnerka Markéta Ottomanská, s ktorou má Jankto trojročného syna.

„Som gay,“ oznámil záložník Sparty Praha Jakub Jankto (27) vo videu na svojom Instagrame. Urobil to ako prvý český futbalista.

„Ako všetci ostatní, chcem aj ja slobodne žiť svoj život. Bez strachu, bez predsudkov, bez násilia. Ale s láskou. Som homosexuál a už sa nechcem ďalej skrývať,“ oznámil v angličtine vo svojom príspevku.

Jeho rozhodnutie sa stretlo s veľkým ohlasom po celom svete. Pod videom sa začali hromadiť viaceré podporné správy od klubov ako FC Barcelona, Inter Miláno, FC Bayern, Juventus alebo Real Madrid. Oficiálny účet ligy majstrov UEFA pod príspevok napísal: "Super, Jakub. My a celý európsky futbal sme s tebou!“

Na Janktov coming out zareagovala pre portál iDNES.cz aj jeho bývalá partnerka Markéta Ottomanská, s ktorou má Jakub trojročného syna. Na otázku čo hovorí na to, že sa jej ex priateľ priznal, že je gay povedala, že by najradšej z tohto bola vynechaná, hlavne kvôli ich synovi, ktorý s tým bude musieť vyrastať.