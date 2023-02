Skúsenosť matky zarazí všetky ženy: Ozaj je to na Slovensku stále také strašné?

Slovenka na materskej napísala svoju skúsenosť so zháňaním práce na Slovensku. V ženách tieto slová rozhodne zarezonujú.

Do facebookovej skupiny Priznania žien prispela žena, ktorá má veľký problém so zháňaním práce na Slovensku, napriek tomu, že je vo svojom odbore dobrá. Problém vidí v tom, že firmy uprednostňujú mužov. "Ženy, ako zvládate nápor na pracovnom trhu a neustále odmietanie len preto, že ste ženy? Áno, nedeje sa to všade, no ja mám na to asi šťastie. Som už skoro pol roka na materskej. Prácu, v ktorej som bola, si, pravdepodobne, neudržím, pokiaľ budem na materskej dlhšie ako pol roka," začala písať Slovenka.