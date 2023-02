Toto je najčastejší dôvod transplantácie pľúc u Slovákov: Odlišuje nás to od iných krajín

Slovenskí pacienti najčastejšie podstupujú transplantáciu pľúc pre pľúcnu fibrózu.

Na operáciu ich posielajú do Prahy, pretože na Slovensku chýba transplantačné centrum. Uviedla to hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pneumológiu a ftizeológiu a prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava Marta Hájková.

"Zhruba 50 percent transplantovaných pacientov tvoria pacienti s pľúcnou fibrózou, pľúcna artériová hypertenzia tvorí asi 22 percent, približne 12 percent sú pacienti s cystickou fibrózou, chronická obštrukčná choroba pľúc tvorí zhruba šesť percent transplantácií a iné diagnózy desať percent," ozrejmila.

Zdôraznila, že Slovensko je zo susedných krajín jedinou, v ktorej figurujú na prvom mieste v transplantáciách pľúcne fibrózy. "To je to, čo nás odlišuje od iných krajín. Znamená to, že naši pneumológovia správne a včas indikujú pacientov s pľúcnymi fibrózami na transplantáciu pľúc," vysvetlila odborníčka.

Na Slovensku sa však lekári venujú len predtransplantačnej príprave a neskorším pooperačným vyšetreniam. Ako jediné pracovisko v SR sa tomu venuje bratislavská Nemocnica Ružinov. "Samotná transplantácia sa nevykonáva na Slovensku. Nemáme transplantačné centrum, pretože, bohužiaľ, nemáme peniaze na materiálno-technické vybavenie a nemáme na to ani určenú nemocnicu," priblížila Hájková.

Od roku 1998 podstúpilo podľa jej slov transplantáciu pľúc 95 slovenských pacientov. Do roku 2018 boli operovaní vo Viedni, od roku 2018 im pľúca transplantujú v Prahe. "My na Slovensku pacientov vyhľadávame, robíme všetky predtransplantačné vyšetrenia, potom online komunikujeme s Prahou a keď ich schváli a dá na čakací list, čaká sa na vhodného darcu," spresnila odborníčka. Nemocnica následne zabezpečí dopravu do Prahy, kde ešte rok po operácii prebiehajú pooperačné kontroly. "Neskôr už u nás v Ružinove," doplnila.